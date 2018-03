Virgilio diz que questão ética é pauta dos tucanos

Segundo Arthur Virgilio, outra pauta em comum dos tucanos é a questão ética. Ele espera ter espaço para apresentar a posição do partido sobre o tema na reunião desta tarde, no Palácio do Planalto. De acordo com o prefeito, no encontro desta segunda com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e demais tucanos, não ficou definida uma sequência de apresentação nem uma pauta comum dos representantes do partido. Cada um poderá explicar os problemas que atingem os respectivos Estados, explicou.

O grupo tucano que participa da reunião desta tarde no Palácio do Planalto inclui, além de Arthur Virgílio e Aécio, os governadores de Goiás, Marconi Perillo, do Paraná, Beto Richa, e o de Minas Gerais, Antonio Anastasia; e o prefeito de Teresina, Firmino Filho.

São Luís

O prefeito de São Luís (MA), Edivaldo Holanda Júnior (PTC), afirmou que o tema da mobilidade urbana deve ser um dos principais enfoques da reunião promovida pela presidente Dilma Rousseff com governadores e prefeitos de capitais. "Um dos principais temas certamente será o da mobilidade urbana. Em São Luís, esse é o nosso principal problema e precisamos construir soluções", disse o prefeito, ao chegar no Palácio do Planalto para a reunião.