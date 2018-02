Virgílio deve entregar posto hoje Os tucanos devem entregar hoje para a base aliada o cargo de relator da CPI das ONGs. A retomada do posto foi a condição imposta pelos governistas para instalar a CPI da Petrobrás. Uma reunião dos senadores do PSDB programada para hoje vai decidir o impasse. O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio Neto (AM), confidenciou a colegas que está disposto a abrir mão do cargo de relator. Os tucanos querem, no entanto, uma contrapartida. "Não é simples assim abrir mão da relatoria", disse o líder. Uma das reivindicações da oposição deverá ser em torno de um novo nome para o posto. Os oposicionistas não aceitam que o senador Inácio Arruda (PC do B-CE) volte para a relatoria. Arruda deixou a vaga na CPI das ONGs para ingressar na comissão da Petrobrás - o regimento interno do Senado impede que o parlamentar seja titular de duas comissões ao mesmo tempo. A oposição aproveitou a saída de Arruda para pôr em seu lugar o senador tucano.