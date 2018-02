Virgílio critica divulgação da negociação para a CPMF O senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) chegou hoje ao Ministério da Fazenda com críticas à forma de negociação do governo para a prorrogação da CPMF. "Eles trabalharam mal informando a imprensa antes. Não é uma hierarquia boa", afirmou Virgílio, referindo-se às notícias divulgadas desde ontem com detalhes da proposta que o governo apresentará ao partido para abrir caminho à aprovação da CPMF. Ele chegou ao Ministério junto com os senadores Sérgio Guerra (PE) e Tarso Jereissati (CE), que não deram declarações à imprensa. Virgílio não quis comentar a proposta do governo e disse apenas: "vamos ouvir".