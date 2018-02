Virgílio cobra explicação sobre atos secretos no Senado O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), pediu explicações à Mesa, durante sessão plenária de hoje, sobre a existência de atos secretos na Casa, como boletins administrativos não publicados, supostamente por determinação do ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia. A denúncia consta de matéria publicada na edição de hoje do jornal O Estado de S.Paulo. De acordo com a reportagem, 300 nomeações foram feitas no Senado por meio de atos secretos.