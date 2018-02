Vírgílio: Aécio terá de unir as forças partidárias Ao chegar neste sábado, 18, para a convenção do PSDB, em Brasília, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (AM), afirmou que o futuro líder do partido terá que unir as forças partidárias. "Se alguém pretende ser candidato, tem que conquistar todos os apoios. A bola está nos pés de quem quer liderar o partido, no caso o senador Aécio Neves", afirmou, ao ser questionado sobre a possibilidade de José Serra vir a apoiar Aécio na corrida pelo Planalto.