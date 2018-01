Virgílio: Aécio desistiu em favor da união do PSDB O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), relatou nesta tarde que o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), lhe explicou, em telefonema esta manhã, que desistiria da disputa dentro do partido com o governador de São Paulo, José Serra, em favor da unidade da legenda. No telefonema, Aécio antecipou que abandonaria a pré-candidatura à presidência.