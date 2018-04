Virada em São Paulo deve atrair 2 milhões de pessoas

Motoristas também devem ficar atentos às interdições de trânsito na região, a partir das 10 horas. Réveillon e Corrida de São Silvestre causarão cinco diferentes bloqueios ao longo do dia. No primeiro, o trânsito vai ser desviado no trecho da Alameda Campinas até a Rua Frei Caneca no sentido Consolação e, na via contrária, da Padre João Manoel à Alameda Campinas. Ao longo do dia, os trechos bloqueados mudarão às 13h, às 14h, às 18h30 e às 20h30.

Quem mora na Paulista só poderá tirar o carro da garagem até as 14 horas. E voltar depois que a festa de réveillon acabar, às 2h30 de amanhã. Nesse horário, o trânsito deve ser liberado para moradores e às 6 horas para os paulistanos em geral. O melhor transporte para quem parte de outros pontos da cidade é o metrô. O público que pretende assistir à São Silvestre deve preferir a Estação Trianon à Brigadeiro.

Segundo o coronel Pedro Borges de Oliveira Filho, na hora da virada, haverá interdições em todas as travessas que dão acesso à Paulista. Os bloqueios serão feitos nos dois sentidos da via, logo após a Rua Brigadeiro Luís Antônio e outros nove pontos, sempre um quarteirão antes da Paulista. "Pedimos para que o público evite levar objetos que possam causar algum ferimento. Todos que forem acompanhar a festa passarão por uma revista preliminar", explicou o coronel. A PM vai recolher objetos como garrafas, latas, mastros de metal ou madeira, guarda-chuva e fogos de artifício. Pela primeira vez a GCM também usará tasers, as armas paralisantes.

O primeiro show - da banda Restart - está programado para começar às 20h. A contagem regressiva para 2012 deve ser no show da dupla Rio Negro & Solimões. Também subirão ao palco Ultraje a Rigor, Jota Quest, KLB e o maestro João Carlos Martins, acompanhado da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP e da bateria da escola de samba Vai Vai.