Violonista Rosinha de Valença vive em coma há 10 anos Parceira de mestres da música popular brasileira, como Baden Powell e Sergio Mendes, e famosa nos anos 60 e 70, a violonista Rosinha de Valença amarga um sofrimento provocado por um coma que se arrasta há dez anos. Desde que sofreu uma parada cardiorrespiratória, não conseguiu sair do estágio vegetativo, que a levou de volta a Valença, no sul fluminense. Esquecida, Rosinha tem hoje 61 anos. Passou os primeiros oito anos do coma com a irmã mais velha, Marijó, já falecida, e há dois foi levada para casa da irmã mais nova, Maria das Graças em um bairro pobre de Valença. "Ela não recebe mais visitas. É muito triste. Todos desapareceram. Muita gente até esquece que ela está viva", diz Maria. "Queremos reviver a memória de Rosinha, mas a verdade é que ela anda muito esquecida", afirma Dilma Dantas, secretária de Cultura de Valença. A paciente hoje passa os dias acompanhada de duas enfermeiras - pagas pela prefeitura. O abandono de Rosinha vai de encontro ao polêmico debate sobre a legalização da eutanásia para casos como o da violonista. A parada cardíaca (causada por uma pneumonia) sofrida por ela causou uma grande lesão no cérebro e a perda da capacidade de percepção. O quadro é irreversível, dizem os médicos. Rosinha mantém as funções vitais, mas é alimentada por uma sonda e o único movimento que faz é abrir os olhos. Sobrevive num estado vegetativo. A irmã acredita que a violonista consegue perceber o que acontece ao seu redor. "A família sempre quer acreditar que a pessoa está consciente, mas a verdade é que ela está em um estágio vegetativo persistente. O cérebro foi lesado e não há capacidade intelectual. Até o choro é uma reação automática", explica o neurologista Pedro Ferreira Moreira Filho, professor da Universidade Federal Fluminense. Maria das Graças diz que, mesmo com permissão da Justiça ela não apressaria a morte da irmã, mas admite que sofre muito ver Rosinha viver daquela forma. "É muito triste. Ela é prisioneira do próprio corpo." A eutanásia (morte provocada pelo médico, com o consentimento do paciente ou da família, em casos de doenças incuráveis e com sofrimento insuportável) e o suicídio assistido (morte semelhante, mas provocada pelo próprio paciente) são permitidos na Holanda e Bélgica, que legalizaram a prática no ano passado. Mas no Brasil ela é proibida e o médico pode pegar até 17 anos de cadeia. Mesmo assim, existe um movimento pró-eutanásia na comunidade médica, que defende a "eutanásia passiva" - no caso o médico deixa de dar os medicamentos para manter o doente vivo. "Essa proibição é uma incoerência. Como é possível que em hospitais públicos, onde não existem leitos para todos, um paciente com um quadro irreversível seja mantido vivo, enquanto outro que tem chance de sobreviver fique sem leito?", critica o infectologista do Caio Rosenthal. Em 1988, não foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina uma proposta para permitir eutanásia passiva. Já a Igreja Católica condena a eutanásia como também o prolongamento da vida em casos irreversíveis.