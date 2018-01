Violência "passa dos limites", diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou, em entrevista, que a violência "está passando de todos os limites" e que é preciso impedir que "continue essa avalanche de crimes". Ele concordou que "é preciso fazer um guerra contra a bandidagem", repetindo palavras ditas durante a tarde pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Fernando Henrique Cardoso externou sua indignação com o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e colocou o governo federal à disposição dos Estados que queiram apoio para combater a criminalidade. "O governo federal não tem alçada direta na segurança pública", lembrou. Terça-feira ele irá receber o presidente do PT, deputado José Dirceu, e o presidente de honra do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, para ouvi-los sobre a violência. "Eles têm sugestões e querem compartilhar". Amanhã, Fernando Henrique se reúne com Alckmin. "O crime não é aceitável", disse o presidente da República. "É preciso que se saiba que tem que ser intolerante com a corrupção na polícia. Não é aceitável fugas, helicópteros em presídios", afirmou. Fernando Henrique declarou que "morreu um bom homem", referindo-se a Daniel. Ele não quis comentar se o crime tinha conotação política: "Espero que não, pois seria algo gravíssimo". O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, também estará presente na reunião de amanhã. Nunes Ferreira informou que recebeu orientação do presidente para que a Polícia Federal (PF) colabore intensamente com a polícia de São Paulo nas investigações. O presidente também quer que a PF passe a ter uma ação mais coordenada com os Estados no combate aos seqüestros. "É preciso uma ação mais inteligente e coordenada. A Polícia Federal pode colaborar com as polícias estaduais de forma mais sistemática, principalmente nas áreas de inteligência e informação", afirmou. Segundo Nunes Ferreira, muitos seqüestros são formados por redes que atuam em mais de um Estado e, por isso, a PF pode ter um papel importante na elucidação dos casos.