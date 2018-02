Violência no Rio domina lista dos temas mais citados no Twitter

A violência no Rio de Janeiro ganhou grandes proporções também nas redes sociais.

Na tarde desta quinta-feira, cinco dos dez tópicos mundiais mais citados no Twitter (os "trending topics") tinham relação com os confrontos na cidade.

Os termos mais citados eram "Bope" (sigla para o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado), "Rio", "Marinha", "Vila Cruzeiro" e "Penha" (onde ocorreram embates entre policiais e traficantes de drogas).

Entre as mensagens, além das que lamentavam a violência, algumas disseminavam boatos e outras extraíam piadas dos acontecimentos.

Por volta das 15h, um usuário escreveu que criminosos estavam "queimando pessoas vivas nos carros" na Vila Cruzeiro, informação não confirmada pela polícia. A mensagem foi republicada por vários dos seus contatos.

Outros usuários elogiavam a atuação do Bope e estimulavam a truculência policial.

Outros ainda extraíam humor dos acontecimentos:

"É tudo figuração no Rio; O Spielberg está gravando as cenas do 'Tropa de Elite 3'. Figurantes da Marinha chegaram agora à Vila Cruzeiro", escreveu um usuário.

"Já chamaram polícia, bombeiros, Marinha. Se chegar um índio vira o Village People", afirmou outro, "retuitado" por dezenas de seguidores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.