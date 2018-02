Violência no Rio ameaça reputação de todo o Brasil, diz jornal espanhol

Jornal alemão vê cenas de "Tropa de Elite" nas ruas do Rio de Janeiro

A violência que assolou o Rio de Janeiro nos últimos dias ameaça não somente a reputação da cidade como a de todo o país, segundo afirma reportagem publicada nesta sexta-feira pelo diário espanhol El Mundo.

O jornal comenta que o Brasil "se comprometeu a abrigar com garantias de segurança o Mundial de futebol de 2014".

Para o diário, "não é uma novidade que os poderosos narcotraficantes que governam as favelas do Rio de Janeiro se juntem para queimar pneus, carros ou ônibus".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Mas é novidade que as duas grandes facções criminosas da segunda maior cidade brasileira, até agora inimigas de morte, decidam se aliar para semear o caos pelas ruas. E também foi extraordinária a resposta do Executivo, que enviou seis veículos militares para a favela Vila Cruzeiro", afirma o jornal.

A situação da segurança pública no Rio de Janeiro é destaque também em outros jornais da imprensa mundial. Para o alemão Süddeutsche Zeitung, os episódios da última semana levaram de volta às ruas da cidade a realidade mostrada nos filmes Tropa de Elite.

Para o jornal, a violência "levou o medo e o terror" para a sede da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016.

Outro jornal espanhol, o El País, observa que o envio de seis tanques do Exército a uma favela no Rio de Janeiro "é uma ação sem precedentes" e "uma tentativa desesperada de por fim o quanto antes à guerra aberta com quadrilhas de narcotraficantes, que provocaram mais de 30 mortos desde o domingo".

'Zona de guerra'

O diário irlandês The Irish Times diz que as cenas vistas na cidade nos últimos dias "parecem mais as de uma zona de guerra do que as de um resort turístico internacional".

O jornal suíço Neue Zürcher Zeitung faz referência parecida, afirmando que "carros em chamas, ataques, tiroteios nas ruas e bombas confiscadas em Copacabana mostram as condições quase de guerra que prevalecem no Rio de Janeiro desde o domingo".

O diário observa que a cidade abrigará partidas da Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, mas afirma que "não é possível antever o fim da violência".

O jornal The Australian também destaca a violência no Rio e diz que ela "levanta mais dúvidas sobre a habilidade das autoridades do Rio de garantir a segurança antes de a cidade abrigar dois dos maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada dois anos depois". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.