Violência exige abordagem de guerra, diz Serra O ministro da Saúde, José Serra, introduziu a questão da segurança como um dos pontos importantes na sua virtual plataforma de governo. "Temos que criar uma nova etapa no enfrentamento da segurança e violência", disse o ministro em palestra para empresários na Associação Comercial do Rio. Serra considerou o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), como "uma violência de brutalidade sem tamanho" e disse que tinha relações pessoais com o prefeito, que considera um homem "competente e pacífico". Para Serra, "a violência no País exige uma abordagem de guerra porque é disso que se trata". O ministro foi aplaudido pelos empresários quando afirmou que esse enfrentamento de guerra "pode incluir uma mudança na legislação, se isso for necessário em uma situação de emergência". O ministro garantiu que a segurança "terá um aspecto que ganhará um peso maior neste último ano do governo Fernando Henrique Cardoso e no governo próximo". Serra foi convidado para almoço empresarial da Associação como ministro da Saúde, mas fez palestra de cerca de uma hora como candidato. A epidemia de dengue no Rio não foi abordada no discurso de Serra. Antes de começar a palestra, ele avisou os empresários que faria uma abordagem de questões econômicas "dada a natureza dessa entidade".