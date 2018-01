Violência é problema do Brasil, diz Zeca do PT O governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, disse hoje que a onda de violência em São Paulo é problema de todo o Brasil e não apenas do Estado. "É preciso que se faça algo porque nós estamos perdendo essa guerra", afirmou ele. Zeca chegou por volta das 10 horas à Câmara Municipal para acompanhar o velório do prefeito Celso Daniel (PT). Assim como a maior parte dos políticos petistas, Zeca também considera que o assassinato de Daniel é um crime político. O governador afirmou ainda que está disposto a acompanhar o presidente nacional do PT, José Dirceu, em audiência de amanhã, em Brasília, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. A cúpula petista deve chegar ao velório de Daniel, na Câmara Municipal, por volta das 12 horas.