Violência contra imprensa ameaça democracia, diz ANJ As manifestações ocorridas no dia 7 de setembro deixaram um saldo de, pelo menos, 20 profissionais de imprensa vítimas de violência. Desde o início do atual ciclo de manifestações, mais de 70 profissionais de imprensa já sofreram ferimentos e foram ameaçados em sua integridade, tanto por policiais quanto por grupos violentos que se infiltraram nos atos originalmente pacíficos. Em nota assinada pelo vice-presidente e responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão, Francisco Mesquita Neto, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) alerta que "tal situação é intolerável, pois representa uma ameaça - na realidade, a maior ameaça nos dias de hoje - à vigência da democracia no País".