Vinda de refugiados para o Brasil é adiada A chegada ao Brasil do primeiro grupo de refugiados afegãos, esperada para o fim do mês, foi adiada e agora só deve acontecer em março, disse Susan Krehbiel, oficial de reassentamento do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), em Buenos Aires. A burocracia dos governos da Índia e do Irã, onde estão atualmente os afegãos que serão reassentados no País, levou o Acnur a adiar a viagem. Susan disse ainda que a crise argentina também contribuiu para o atraso da agenda dos trabalhos, pois a sede da organização na América do Sul fica em Buenos Aires. Até agora, as entidades brasileiras em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, e em Porto Alegre (RS) selecionadas pela ONU para amparar os primeiros 45 afegãos não receberam a verba prevista para o aluguel dos imóveis onde os refugiados viverão e a contratação de uma equipe de profissionais que estarão envolvidos no trabalho. Leia o especial