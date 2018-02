Vilela promete novo ciclo de desenvolvimento em AL Teotônio Vilela Filho (PSDB) assumiu hoje seu segundo mandato no governo de Alagoas. Ele foi empossado no cargo juntamente com o vice-governador, José Thomaz Nonô (DEM), em solenidade realizada às 10 horas no plenário da Assembleia Legislativa, no centro de Maceió.