Vilela promete novo ciclo de desenvolvimento em AL

MACEIÓ - O governador reeleito Teotônio Vilela Filho (PSDB) assumiu hoje seu segundo mandato no governo de Alagoas. Ele foi empossado no cargo junto com o vice-governador José Thomaz Nonô (DEM), em solenidade realizada às 10 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, no Centro de Maceió.

Em seu discurso de posse, Vilela fez um balanço do seu primeiro mandato, agradeceu a confiança do povo alagoano e disse que sua equipe de governo está preparada para superar as dificuldades, melhorando com isso os indicadores sociais que colocam Alagoas entre os Estados mais pobres do País.

Vilela disse também que no primeiro mandato arrumou a casa, fez o ajuste fiscal e preparou o Estado para atrair novas empresas. No segundo mandato, ele promete avançar nas ações rumo ao desenvolvimento, para ampliar a oferta de emprego e melhorar a renda dos alagoanos. "Vamos colocar em prática tudo o que foi discutido na campanha. A ampliação e o aprofundamento das mudanças que farão parte de um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social em Alagoas", garantiu.