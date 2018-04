Vilela e Collor oficializam candidaturas em Alagoas O PSDB e o PTB realizaram hoje suas convenções em Alagoas. O PSDB oficializou a candidatura à reeleição do governador Teotônio Vilela Filho, que terá como candidato a vice o ex-deputado federal José Thomaz Nonô (DEM). Já o PTB confirmou senador Fernando Collor de Mello como candidato do partido ao governo do Estado, tendo como vice o vereador por Maceió Galba Novaes (PRB).