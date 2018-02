Vilela defende parceria com governo Dilma em AL Reeleito em Alagoas para governar um Estado com índices elevados de analfabetismo, homicídios e má distribuição de renda, Teotonio Vilela Filho (PSDB) afirmou que vai evitar o confronto com o governo federal e adotar a mesma linha de parceria construída com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afônico devido a uma virose contraída na festa da vitória, Vilela informou que vai marcar audiência em breve com a presidente eleita Dilma Rousseff (PT), possivelmente na próxima semana. Ele quer incluir obras no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2.