Viegas é favorito para substituir Amorim no Itamaraty

Amorim estivera ao lado de Lula na terça e na quarta-feira que antecederam a ida a Seul, em viagem a Moçambique, onde visitaram as instalações do que será a primeira fábrica de antirretrovirais financiada com dinheiro público em toda a África, instalada com recursos e treinamento brasileiros.

Em vez de seguir com Lula para a despedida do G-20, no entanto, Amorim foi para Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (RDC). Manteve ontem encontro de trabalho com seu colega congolês, Alexis Thambwe Mwamba, um ato menor, no comentário de um auxiliar do presidente Lula.

Para o lugar de Amorim três nomes despontam com força: José Viegas, que foi o primeiro ministro da Defesa de Lula e atualmente é embaixador do Brasil em Roma, Nelson Jobim, atual ministro da Defesa, e Antonio Patriota, secretário-geral do Itamaraty. Destes, de acordo com informações de integrantes das Relações Exteriores, Viegas é o favorito no momento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.