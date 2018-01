Vídeos do DF são 'provas contundentes', diz Campos Presidente nacional do PSB, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, disse hoje que as imagens divulgadas sobre o suposto esquema de pagamento de propinas no governo do Distrito Federal podem ser encaradas como "provas contundentes" de irregularidades. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os vídeos não provariam nada. "Se aquilo não é prova contundente, o que poderia ser prova contundente?", questionou Campos, em entrevista realizada após assinatura de contratos para a Refinaria Abreu e Lima, na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro.