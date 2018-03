Vídeo mostra Lupi em viagem oficial com dono de ONGs

Um vídeo revelado nesta terça-feira, 15, pelo site da revista Veja, mostra o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, com o dono de ONGs Adair Meira, durante viagem oficial ao Maranhão, em dezembro de 2009. O vídeo é mais uma prova de que Lupi esteve mesmo em viagem com Meira e complica ainda mais a situação do ministro.

Na edição desta terça de O Estado de S.Paulo, o próprio Meira, que a princípio negara a viagem, admite que viajou com Lupi em avião particular durante visita oficial. "Eu viajei com o ministro num trecho, isso eu confirmo”, disse. Na segunda-feira, o site Grajaú de Fato mostrou foto onde Lupi aparece desembarcando do avião King Air usado na viagem.

A revista, em sua última edição, havia revelado que Adair, que mantém contratos com o Ministério do Trabalho e é investigado por suspeita de fraude, providenciou um avião King Air, de prefixo PT-ONJ, para que Lupi cumprisse a agenda em sete municípios do Maranhão. Ele mesmo, de acordo com a reportagem, fazia parte da comitiva do ministro. Em depoimento ao Congresso, na semana passada, o ministro havia negado que alguma vez tivesse viajado com Adair. "Nunca andei em jatinho de Adair, não o conheço. Não tenho nenhum tipo de relação com ele", declarou na ocasião. Ao Estado, Meira afirmou que "o ministro está confuso em dar esta declaração".

No último sábado, o ministério do Trabalho divulgou nota afirmando que a viagem havia sido feita em aviões Sêneca e pagas pelo PDT. A Veja informa em seu site que procurou a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho e que o ministro não comentaria as novas imagens.