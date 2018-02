Vídeo flagra ex-ministro cooptando deputado para o PR

De acordo com a revista, o deputado teria garantida a liberação de R$ 1,5 milhão para um projeto em sua base eleitoral. Atualmente, Davi Alves é deputado federal pelo PR. O diálogo revela como o dinheiro público seria usado para cooptar políticos a aderirem ao PR. A publicação destaca ainda que o vídeo comprova a atuação, no Ministério dos Transportes, do secretário-geral do PR, agindo como uma espécie de "ministro de fato". "E com amplo acesso a um cobiçado orçamento de R$ 21,5 bilhões para 2011", aponta a publicação.

Outro trecho da reportagem da revista afirma que "é Costa Neto quem alicia o parlamentar, tem autorização para despachar de dentro do gabinete do ministro e orienta, quase determina, para onde vai e quando a verba será liberada".

Tapa-buracos. A publicação relembra ainda outros casos de irregularidades envolvendo o nome do ministro. Em um deles, o TCU, em 2004, abriu 13 processos contra o ministério, questionando o mau uso de R$ 32 milhões destinados à Operação Tapa-Buracos, idealizada por Nascimento. Em 2006, quando deixou o ministério para concorrer a uma vaga ao Senado, teria sido processado ao menos três vezes pela Justiça Eleitoral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.