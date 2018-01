Vídeo flagra dinheiro sendo colocado na cueca no DF O "mensalão" do DEM não ficou só nas meias, sacolas e bolsos de paletó. Surgiu o dinheiro na cueca. Vídeo gravado pelo ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal Durval Barbosa mostra o empresário Alcyr Collaço, citado no inquérito como emissário do PPS, colocando maços de notas de R$ 100 na cueca. Collaço é presidente do jornal Tribuna do Brasil, de circulação em Brasília e região. Ontem o jornal estampava a manchete "GDF fala sobre complô político" .