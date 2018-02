Vida de Campos deve ser 'exemplo', diz João Lyra Neto

"Quero levar ao povo de Pernambuco e ao povo brasileiro minha palavra de solidariedade e muito tristeza, mas, ao mesmo tempo, de muita esperança. Acho que o Eduardo transmitiu isso a nós todos", disse João Lyra que lembrou que conviveu com ele nos últimos 15 anos. "Desde quando ele era secretário do doutor Miguel Arraes e eu era deputado estadual e líder do seu governo".

Em entrevista coletiva a jornalista, João Lyra falou: "Lamento o trágico acontecimento. Mas que a vida dele sirva de exemplo para todos nós de muita voluntariedade e coragem e, acima de tudo, de muito compromisso com o povo pernambucano e com o povo brasileiro".

E citou a coincidência da morte na mesma data que o avô. "Hoje é um dia de muita tristeza e coincidentemente na mesma data do falecimento do governador Miguel Arraes. Com certeza essa energia fez com que ele tivesse a trajetória de muitas vitórias e de muita luta..