Vice tucano acusa 'inteligência do PT' por IR violado O vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira, qualificou como "uma enrolação" as declarações dadas ontem pelo secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Porém, mesmo convencido de que a sindicância em curso não identificará os responsáveis pelo vazamento, Eduardo Jorge aponta um fato positivo: o de Cartaxo ter desmentido a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, que culpou o Ministério Público pelo vazamento. Para ele, a revelação é "comprometedora" porque leva à "origem da equipe de inteligência da campanha do PT".