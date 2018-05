Vice-procuradora eleitoral defende multa a Lula e Dilma A vice-procuradora geral eleitoral, Sandra Cureau, defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) puna mais uma vez com multa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a pré-candidata ao Palácio do Planalto pelo PT, Dilma Rousseff, por terem feito propaganda eleitoral antecipada durante evento realizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em comemoração ao Dia do Trabalho.