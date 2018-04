Vice-procurador defende absolvição de governador de SC O vice-procurador-geral eleitoral, Francisco Xavier, ratificou parecer emitido em 2007 que absolve o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) e o vice, Leonel Pavan, do processo por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2006. Para o procurador, não há fatos suficientes no processo que caracterizem as acusações.