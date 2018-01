Vice-presidente segue internado em hospital de São Paulo

O vice-presidente da República, José Alencar, segue internado na manhã deste domingo, 30, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Alencar participava de uma solenidade em Resende, no Rio, quando sentiu fortes dores abdominais. Não há informações sobre uma possível cirurgia, segundo a assessoria do hospital. Um novo boletim médico seria divulgado no fim da manhã deste domingo. No sábado, após ser internado, Alencar passou por exames e foi diagnosticado enterite, uma inflamação no intestino, segundo informações da equipe que assiste ao vice-presidente, composta pelos doutores Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Marcel Cerqueira César Machado. Em setembro, o vice-presidente ficou internado por três dias no Hospital Sírio-Libanês por conta de uma cirurgia para a retirada de três tumores na região abdominal. Em janeiro o vice-presidente ficou internado três dias no mesmo hospital para tratamento quimioterápico. Alencar já passou por sete cirurgias por causa da doença. var keywords = "";