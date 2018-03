Vice-presidente do PSDB critica racha do partido na votação do distritão

Atualizado às 15h36

São Paulo - O vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de SP, Alberto Goldman, criticou o comando nacional do partido pela divisão dos deputados da sigla na votação da proposta do distritão, nessa terça-feira, 26, na Câmara. A alteração no sistema de escolha dos deputados era defendida pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), mas foi derrotada pela maioria.

"Na votação do distritão, que seria o tiro fatal na tão medíocre e nascente democracia brasileira, o PSDB deu 26 votos contra e 21 a favor." Nesse sistema, seriam eleitos os deputados e vereadores mais votados, sem considerar o número de votos recebido pelos partidos ou coligações, como é atualmente. A mensagem, divulgada em seu blog, terminou com uma ironia endereçada à cúpula do partido: "Foi uma bela demonstração de unidade e organização partidária."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao Estado, o ex-governador reforçou as críticas à cúpula tucana. "A direção tem pouca ação. Não há uma vida partidária normal no PSDB. O partido se ressente disso. A bancada na Câmara é um instrumento do partido", afirmou.

Entre os tucanos favoráveis à proposta defendida por Cunha estavam o ex-líder da legenda na Câmara, Bruno Araújo (PE), e Arthur Virgílio Bisneto (AM). O distritão obteve 210 fotos a favor, mas precisava de 308, número mínimo para aprovar uma emenda à Constituição. O posicionamento de parte da bancada foi contra a orientação do senador Aécio Neves (MG), presidente nacional do partido.

Goldman não deve participar da próxima direção nacional do PSDB, que será escolhida em julho e deve manter Aécio na presidência. Tucanos ligados ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entretanto, terão mais espaço na cúpula da legenda.