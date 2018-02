Vice-presidente deve deixar hospital neste sábado

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

O vice-presidente da República, José Alencar, receberá alta por volta das 12 horas deste sábado, 23, segundo informações da assessoria do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar se internou por volta das 9 horas desta sexta para dar continuidade ao tratamento de tumor abdominal a que vem se submetendo desde o dia 1º. O vice-presidente está sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Dr. Paulo Hoff e Roberto Kalil, segundo o hospital. Desde 2006, Alencar já fez três cirurgias, na tentativa de combater o tumor, uma delas no primeiro turno da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A última foi em outubro de 2007. Dois meses depois, porém, o sarcoma ressurgiu. Em fevereiro, ele submeteu-se a sessões de radiofreqüência. Agora, tentará enfrentar a doença sem operação.