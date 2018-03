Vice-presidente da Caixa deixa banco para trabalhar com Temer

Brasília - Roberto Derziê de Sant'Anna deixou a vice-presidência da Caixa para trabalhar como secretário-executivo do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), na articulação política.

Há mais de 30 anos trabalhando como funcionário de carreira do banco estatal, Derziê estava à frente do cargo de vice-presidente de Operações Corporativas desde junho do ano passado. Para substituí-lo, o PMDB deve indicar outro nome. O partido é responsável pela indicação de cinco dos doze cargos de vice-presidentes da Caixa.

O antigo secretário-executivo da Secretaria de Relações Institucionais, Gerson Luis Ben, assume a secretaria executiva da Secretaria de Direitos Humanos. Carlos Augusto Abicalil, que ocupava a vaga até então, foi exonerado do cargo. Essa dança das cadeiras do segundo escalão foi publicada nesta terça-feira em despachos no Diário Oficial da União (DOU).