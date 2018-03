Vice-Presidência nega irregularidades em contratação de auxiliar de Temer

Brasília - A assessoria da Vice-Presidência da República informou na noite desta quinta-feira (7) ao Broadcast Político que a documentação do assessor Thiago Gonçalves de Aragão foi "examinada pelo corpo administrativo da Secretaria de Relações Institucionais (SRI)" e cumpriu "todos os requisitos legais".

Conforme revelou nesta quinta-feira, 7, o Estadão, Aragão foi nomeado para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), mesmo sendo dono de uma fatia da Arko Advice, escritório que traça estratégias de lobby para bancos e outras grandes empresas do setor privado em Brasília.

Embora tenha se afastado do cargo de diretor da Arko, o novo assessor da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) continua como proprietário do escritório de consultoria. Ele é dono da El Paso Doble Administração e Participações, empresa que integra o quadro societário da Arko, conforme certidões da Receita Federal e da Junta Comercial do Distrito Federal.

O presidente da Comissão de Ética dos Agentes Públicos da Presidência e Vice-Presidência da República, Carlos Humberto de Oliveira, informou nesta quinta-feira que o colegiado vai analisar o caso do assessor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria da Vice-Presidência, que acumulou as funções da SRI, o trabalho de Thiago Aragão será "produzir análises e fornecer subsídios estratégicos para aprimorar a relação do Executivo com o Congresso Nacional".

"Não há conflito de interesse de nenhum tipo, pois o funcionário afastou-se de suas atividades privadas", disse a Vice-Presidência, destacando que Aragão trabalha há mais de dez anos com análise política brasileira.

A nomeação de Aragão foi publicada no Diário Oficial da União, na última quarta-feira (6). Para um auxiliar da presidente Dilma Rousseff ouvido pelo Estado, o caso expõe uma situação "delicada", que pode levantar questões de conflito de interesse.