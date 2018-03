Vice-prefeito interino define secretariado em Avaré-SP O prefeito de Avaré, Rogélio Barcheti (PSDB), anunciou hoje um secretariado que pode ser provisório. Ele assumiu a prefeitura na condição de vice-prefeito, em razão da suspensão dos direitos políticos do prefeito eleito, Joselyr Benedito Silvestre, do mesmo partido. Os secretários foram anunciados depois de uma reunião de Barcheti com os servidores municipais. Ele disse que, enquanto a Justiça não decidir de forma definitiva a situação do eleito, ele vai administrar a cidade da melhor maneira possível. Em agosto de 2008, Joselyr foi cassado e se tornou inelegível por três anos em razão de um documento que não foi entregue num processo de licitação. Ele teve sua candidatura à reeleição indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas conseguiu efeito suspensivo para participar do pleito, no qual foi reeleito com mais de 64% dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão do ministro Henrique Neves, julgou improcedente a reclamação do eleito. Com isso, o vice foi diplomado. O eleito aguarda, agora, o julgamento de um novo recurso.