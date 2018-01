Vice-prefeito de Santo André assume amanhã O vice-prefeito de Santo André, João Avamileno (PT), vai tomar posse como prefeito amanhã, às 10 horas, em cerimônia a ser realizada na Câmara Municipal. Visivelmente abatido, disse esta manhã que, assim que tomar posse, vai passar a usar colete a prova de bala. "Já tomei algumas medidas (de segurança pessoal) e vou tomar outras. Além de andar com seguranças, vou passar a usar colete a prova de bala", afirmou. Avamileno disse que acredita que o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, teve motivação política. "Até que me provem o contrário, eu acredito em crime político". O vice-prefeito disse não descartar que o assassinato de Daniel tenha ligação com a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. Daniel havia sido escolhido por Lula para coordenar o programa de governo do PT. O vice-prefeito também criticou o governo do Estado.Para ele, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o secretário de Segurança Pública, Marco Vinício Petrelluzzi, não deram "a devida importância" quando foram comunicados pelo presidente do PT, José Dirceu, das cartas com ameaças que os 37 prefeitos petistas do Estado haviam recebido no ano passado. "Nem o assassinato do Toninho (o prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, morto em setembro) foi esclarecido até agora", disse, acrescentando que o País chegou, em termos de violência, "ao fundo do poço".