Vice-líder do governo pede investigação de pagamentos a filho de FHC no exterior Silvio Costa (PT do B-PE), declarou que irá pedir ao Ministério Público que o caso do ex-presidente tenha o mesmo tratamento dado ao do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), denunciado sob a acusação de ter usado dinheiro de uma empreiteira para pagar despesas da amante