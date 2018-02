Vice José Alencar sofreu enfarte, informa Sírio-Libanês

Alencar foi submetido a cateterismo, que não mostrou obstruções arteriais importantes. De acordo com boletim do hospital paulistano, divulgado por volta das 23h, o paciente "encontra-se estável do ponto de vista cardíaco e segue internado na unidade de terapia intensiva cardiológica". As equipes médicas que acompanham o vice-presidente são coordenadas pelos doutores Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff, Raul Cutait e Paulo Ayrosa Galvão.