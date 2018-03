Vice-governador do RN luta contra câncer pulmonar O vice-governador do Rio Grande do Norte, Iberê Ferreira de Sousa (PSB), retirou um nódulo maligno do pulmão. O resultado da biópsia foi divulgado hoje pela direção do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde o político está internado desde a última quinta-feira, quando se submeteu à cirurgia.