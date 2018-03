Vice-governador do RJ elogia Delta e diz não haver problemas em contratos

O vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), fez elogios à empreiteira Delta e afirmou não haver problemas em contratos da empresa com o governo fluminense. A Casa Civil do RJ anunciou nesta quarta-feira, 18, uma auditoria em todos os contratos da Delta. Pezão esteve em Brasília nesta quinta-feira, 19, na Câmara dos Deputados para debater a renegociação da dívida dos Estados.

Pezão afirmou não ter sido apenas a Delta que tem recebido mais recursos do governo do Rio de Janeiro. Ele diz que o Estado aumentou seus investimentos e todas as principais empreiteiras foram beneficiadas. Para o vice-governador, o crescimento da Delta deve-se a sua capacidade profissional. "A Delta é uma beneficiada disso, a Delta é uma empresa muito agressiva, pratica preços menores, tem uma estrutura menor e é uma empresa agressiva, por isso ela tem mais contratos."

Ele afirmou não haver problemas nos contratos com a Delta. "Os contratos obedeceram a todos os editais. Na lei de emergência a gente caracterizou muito bem. Era uma empresa que tinha muitos contratos em volta daquela tragédia, contratos com o governo federal, então era a empresa que tinha mais facilidade para nós acessarmos as máquinas, pedirmos as máquinas, então não temos problema nenhum. Sobre a quantidade, o valor que ela tem de contratos com o Estado, todas as empresas cresceram sua participação, o Estado aumentou cinco vezes o investimento, então não tem problema nenhum."

A Delta é de propriedade de Fernando Cavendish, amigo pessoal do governador Sérgio Cabral (PMDB), e tem sido envolvida pelo escândalo que levou à prisão do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Pezão afirma também ser amigo de Cavendish, mas minimiza a relação pessoal como fator de obtenção de contratos pelo empreiteiro. Disse ainda não haver temor do governo fluminense com a instalação da CPI do Cachoeira. "Por ser amigo, eu sou amigo de todos, fui secretário de obras. Então eu não vejo problema nenhum na CPI", disse Pezão.

O vice-governador minimizou ainda o vazamento de uma conversa na qual Cavendish estipulava preços para "comprar" políticos. "As pessoas falam o que querem, fazem suas bravatas, mas temos que ver qual o contexto em que foi falada. Às vezes você pinçar uma frase deixa exposta uma situação que não é a verdadeira."