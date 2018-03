Vice-governador do Rio tem apartamento arrombado O apartamento do vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi arrombado na madrugada de hoje. Segundo a polícia, foram furtados eletrodomésticos e joias, mas a lista completa dos itens roubados ainda não foi elaborado - a polícia espera a volta de Pezão, que está viajando. O arrombamento foi descoberto pela empregada, que chegou na manhã desta segunda para trabalhar.