Vice-governador de PE diz que vai para o PSB

Lyra Neto só oficializa a mudança em setembro, prazo-limite para troca de partidos, e também quando o cenário nacional estiver mais claro. Ele antevê hoje que o PDT deverá apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. "Apenas estou aguardando um momento que não cause nenhum transtorno nos entendimentos da possibilidade de o PDT vir a apoiar a pré-candidatura do governador Eduardo Campos", disse. "Mas entendo que o compromisso do PDT, as informações e demonstrações do comportamento são de que o partido está com a presidente Dilma."

Um dos nomes cotados para a sucessão do governo de Pernambuco, Lyra Neto desvinculou a troca de legenda da disputa estadual. "Nós estamos conversando com lideranças do Estado e nacionais, fazendo uma avaliação de como está o processo nas duas áreas, tanto federal quando estadual", afirmou. "Cheguei à conclusão que devemos esperar, nós somos consequência das articulações nacionais. Tem uma pré-candidatura colocada pelo governador Eduardo Campos e tem o primeiro marco legal, setembro (prazo para mudança de sigla)."

Campos não comentou o anúncio do vice-governador de Pernambuco. "Não falei com João (Lyra Neto) sobre essa questão, quando falar com ele vou falar com vocês", afirmou. "Não vamos falar sobre sucessão nem tão cedo", disse, no entanto. "Já disse a vocês que em 14 (2014) a gente fala", repetiu. "Está tão perto 14, calma."