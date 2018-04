Vice-governador de MT é denunciado por propaganda O procurador regional eleitoral Thiago Lemos de Andrade denunciou o vice-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), por propaganda eleitoral antecipada. A representação teve como base cartas enviadas por Silval Barbosa a eleitores, além de adolescentes e crianças, apresentando-se como candidato nas próximas eleições e pedindo votos. De acordo com o calendário eleitoral oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda para as eleições deste ano só está autorizada a partir do dia 6 de julho.