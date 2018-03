Vice é novo alvo de senador após perda de ministério

Alvo de ataques do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu ontem pouco depois das declarações do senador com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, residência oficial. A petista também não foi poupada por Renan, que considerou o fato de ela não realizar um pronunciamento no dia de hoje como "uma coisa ridícula". Na mesma tarde em que Temer foi recebido por Dilma, ela se reuniu com a equipe de comunicação para gravar os vídeos em comemoração ao Dia do Trabalho, que devem ser publicados nas redes sociais ao longo do dia de hoje.

No momento do encontro no Alvorada, Temer já tinha conhecimento de parte das declarações de Renan.

A decisão de soltar uma nota rebatendo o colega de partido ocorreu, entretanto, após o vice assistir ao vídeo postado no portal oficial do Senado com as declarações de Renan. Até ontem, Temer não tinha sido alvo de críticas públicas por parte do senador, em crise com o Planalto. Sete dias antes do episódio de ontem, o ringue político teve como protagonistas Renan e um dos principais aliados de Temer, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

A briga foi em torno do processo de votação do projeto de terceirização que tramita no Congresso Nacional. Na ocasião, Temer chegou a colocar panos quentes no impasse apostando no entendimento dos dois lados. Como pano de fundo do racha entre as principais lideranças do partido está a perda de espaço de Renan no governo para o grupo de Temer, que tem como principal base de sustentação a bancada da Câmara.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A perda do Ministério do Turismo para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves foi a gota d'água. Hoje, o ex-ministro Vinícius Lages, afilhado de Renan, despacha no gabinete do presidente do Senado, mesmo após ter sido prometido a ele diversos cargos no governo.