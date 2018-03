Vice deve desmentir internação para tratar de novo tumor

O vice-presidente, José Alencar voltou a Brasília, vindo de São Paulo, para conversar neste sábado, 26, com os jornalistas e desmentir rumores de que tenha ficado internado desde quinta-feira no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo sua assessoria, Alencar faz tratamento de rotina a cada dois meses no Sírio Libanês, onde trata de um tumor na região abdominal. Na quinta-feira, ele cumpriu extensa agenda em Porto Alegre (RS), que incluiu visita à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Na volta, fez uma parada em São Paulo, de onde está retornando a Brasília. A assessoria do hospital Sírio Libanês negou que o vice tenha estado neste sábado no local. Na terça-feira, o vice foi ao hospital para cumprir exames de rotina e foi liberado no mesmo dia. Os exames têm caráter preventivo e fazem parte do tratamento a que ele é submetido em razão de um câncer na região do abdome. Em janeiro o vice-presidente ficou internado três dias no mesmo hospital para tratamento quimioterápico. Alencar já passou por seis cirurgias por causa da doença. var keywords = "";