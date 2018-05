Vice de Wagner vai disputar cargo em chapa do PMDB O PMDB da Bahia anunciou, no fim desta manhã, os candidatos que concorrerão pela coligação encabeçada pela legenda nas eleições majoritárias no Estado. Além do pré-candidato a governador, o ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima, e do senador César Borges (PR), que concorre à reeleição - que já tinham seus nomes definidos -, a chapa vai contar com o vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (PTB), na disputa pela segunda vaga para o Senado, e com o atual vice-governador baiano, Edmundo Pereira (PMDB), que vai disputar a reeleição, mas como vice de Geddel.