Vice de Serra será Álvaro Dias, diz Jefferson no Twitter O presidente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, informou hoje que o senador Álvaro Dias (PSDB) deve ser mesmo o vice do candidato tucano à Presidência, José Serra. Jefferson disse, em sua página na rede de microblogs Twitter, ter obtido a informação - mantida a sete chaves pelos tucanos - do presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, em Minas Gerais.