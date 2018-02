Vice de Marina será Beto Albuquerque, segundo fontes Dirigentes do PSB confirmaram nesta terça-feira que o líder do partido na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), será o candidato a vice na chapa encabeçada por Marina Silva. O nome recebeu hoje o aval da família de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo na última quarta-feira em Santos (SP), e logo mais será divulgada uma nota do partido oficializando a indicação.