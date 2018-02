Vice de Marina, Albuquerque seguirá como líder na Câmara

O líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), deve continuar nessa função no Congresso, embora vá acumular agora a posição de vice na chapa pela disputa presidencial da ex-senadora Marina Silva. Como a Câmara só terá sessões parlamentares na primeira semana de setembro, a bancada entendeu que não há razão para o afastamento de Albuquerque da liderança. "Temos os vice-líderes justamente para substituí-lo se for o caso", afirmou o deputado Dr. Ubiali (SP), um dos parlamentares que exerce a vice-liderança da bancada.