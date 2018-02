Vice de Alckmin será tesoureiro O presidente do PSB paulista, Márcio França, será tesoureiro na campanha de Marina Silva. O deputado vai desempenhar a função ao lado de Bazileu Margarido. França é candidato a vice-governador na chapa - rejeitada por Marina - do tucano Geraldo Alckmin, que foi internado ontem no Instituto do Coração com infecção intestinal. Ele passou mal no Palácio dos Bandeirantes, durante encontro com França e com o vice da chapa de Marina, Beto Albuquerque. Alckmin vai decidir hoje se poderá ir ao debate da Band, conforme agendado. / PEDRO VENCESLAU e CARLA ARAÚJO