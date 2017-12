Vice de Alckmin será do PFL, diz Tasso O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), disse nesta terça-feira que, na reunião de hoje da executiva nacional do partido com o candidato tucano à Presidência da República, Geraldo Alckmin, não se discutiu, "em hipótese alguma", a possibilidade de ceder o lugar de vice na chapa de Alckmin ao PMDB. "A vice é do PFL, essa é a negociação", afirmou Tasso, salientando, no entanto que, numa campanha, "somar é sempre positivo". Segundo o senador, já existem bons palanques formados com o PMDB em alguns Estados e o mais provável é que o partido não tenha candidato a presidente da República. Ainda assim, ele considera "difícil e improvável uma aliança formal com o PMDB".